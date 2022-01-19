У Чернівцях посеред вулиці знайшовся пітон (фото)

Імовірно, змія була чиїмось домашнім улюбленцем

У Чернівцях на вулиці виявили пітона. Зазначається, що змію знайшли вже мертвою. Так, пітона знайшли на вулиці Пилипа Орлика, повідомила волонтерка та зоозахисниця Анна Пелепчук у Facebook.

На місце події прибули волонтери та поліція. Однак усі боялися взяти в руки змію.

«Приїхав знайомий, який знається на зміях, і виявилось, що вона мертва і вже розкладається», – написала дівчина.

За її словами, поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю та знайти його власника.

Також волонтерка сподівається, що знайдуть власників, які не захотіли поховати змію, а просто викинули на смітник.

Як пише «АСС», у Держпродспоживслужбі області пообіцяли провести необхідні експертизи та встановити причину смерті плазуна.

За словами головного інспектора Держпродспоживслужби області Анжели Косован, якщо з'ясується, що тварину просто викинули власники, то на них чекає відповідальність.

До того ж пітон – екзотична тварина. Тому існують певні правила утримання та заховання.

Нагадаємо, влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.