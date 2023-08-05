Мирно спала під шафою: киянка виявила в своїй квартирі змію

Рятувальники впіймали плазуна та забрали із собою

В одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день. Як повідомили на Facebook-сторінці Команди порятунку тварин міста Києва, налякана появою змії у своїй квартирі киянка повернулася з роботи і викликала фахівців.

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Серпентологи встановили, що змія належить до екзотичного виду – тонкохвостий полоз. Рятувальники впіймали плазуна та забрали із собою.

Як згодом виявилося, ця неотруйна змія втекла із погано зачиненого серпантарію в сусідньому під’їзді ще три місяці тому. Власник полоза шукав свого улюбленця весь цей час.

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Дізнавшись про знахідку, він одразу примчав до рятувальників і, оглянувши свого вихованця на прізвисько Маршалл, сказав, що з ним все в порядку – просто трохи схуднув.

Де і як Маршалл провів останні три місяці, залишається загадкою.

Раніше дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.

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Раніше у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою.

Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.