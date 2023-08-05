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Мирно спала під шафою: киянка виявила в своїй квартирі змію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мирно спала під шафою: киянка виявила в своїй квартирі змію
Полоз на прізвисько Маршалл утік із погано зачиненого серпентарію
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Рятувальники впіймали плазуна та забрали із собою

В одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день. Як повідомили на Facebook-сторінці Команди порятунку тварин міста Києва, налякана появою змії у своїй квартирі киянка повернулася з роботи і викликала фахівців.

Серпентологи встановили, що змія належить до екзотичного виду – тонкохвостий полоз. Рятувальники впіймали плазуна та забрали із собою.

Як згодом виявилося, ця неотруйна змія втекла із погано зачиненого серпантарію в сусідньому під’їзді ще три місяці тому. Власник полоза шукав свого улюбленця весь цей час.

Дізнавшись про знахідку, він одразу примчав до рятувальників і, оглянувши свого вихованця на прізвисько Маршалл, сказав, що з ним все в порядку – просто трохи схуднув.

Де і як Маршалл провів останні три місяці, залишається загадкою.

Раніше дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі. 

Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.

Раніше у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою. 

Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.

Теги: рятувальники Київ тварини

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