В Офісі президента поінформували про результати засідання Тристоронньої контактної групи



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На початку зустрічі українська делегація наголосила на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші

Засідання Тристоронньої контактної групи за участі України, Росії та ОБСЄ відбулося у форматі відеоконференції. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що «на початку зустрічі українська делегація наголосила на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші». Крім того, Україна наполягла на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій.

Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО України.

«Зі свого боку українська делегація наголосила, що під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи 22 травня 2020 року представники ОБСЄ не підтвердили фактів обстрілів з боку Збройних сил України. У межах безпекової групи продовжилося обговорення питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів. Досягнуто спільного розуміння між Україною та ОБСЄ безпекових питань, яке полягає у безумовному та повному виконанні СММ ОБСЄ наданого мандату усіма силами та засобами», - йдеться у повідомленні.

Також в Офісі президента поінформували, що тривають консультації щодо додаткових заходів повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню та оновленого плану розмінування як необхідних умов для продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації та контролю з боку СММ ОБСЄ.

«ОБСЄ відзначила роботу України в частині реалізації оновленого плану розмінування, як передбачено в комюніке за результатами зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі. У межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб», - повідомляє пресслужба.

Відзначається, що сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема у Золотому. Йшлося і про питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою.

«Під час обговорення у політичній групі можливості проведення виборів на території ОРДЛО України українська сторона вкотре наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після виконання вимог безпеки, зокрема виведення іноземних військ з території України та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном, та виключно за українським законодавством за умови забезпечення діяльності українських ЗМІ, політичних партій, міжнародних спостерігачів», - повідомили в ОПУ.

Під час роботи економічної групи українська сторона наголосила, що відновлення банківської системи, системи оподаткування може відбутися відповідно до законодавства України.

«Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території», - резюмували у пресслужбі.

Як повідомлялося, делегація РФ гальмувала початок відеозустрічі Тристоронньої контактної групи.

До слова, раніше українська делегація показала ОБСЄ російські паспорти ватажків бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Отже, запрошені Російською Федерацією особи з ОРДЛО на консультації в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, мають російські паспорти. Тому вони не мають законного права виступати від імені людей, змушених жити під російською окупацією.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція) має відбутися після спаду епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, 5 квітня Зеленський затвердив новий склад делегації України у Тристоронній контактній групі.