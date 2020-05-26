Окупанти на Донбасі привели свої війська у повну бойову готовність, — розвідка



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Російські військові нарощують сили на Донбасі

Військові формування бойовиків переведено у посилений режим

Керівництво російських окупаційних адміністрацій в ОРДЛО за вказівкою російських кураторів продовжує заходи, спрямовані на штучне формування загрози ескалації бойових дій Україною.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«З 20 травня за «розпорядженнями» ватажків квазіутворень з’єднання та частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійського корпусу перебувають у повній бойовій готовності. Підрозділи інших військових формувань противника переведені на посилений режим несення служби», - сказав він.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, особовий склад обох армійських корпусів викликано з відпусток; посилено передові підрозділи, зокрема чергові артилерійські підрозділи виведені на позиції; резерви з’єднань і частин виведені на полігони, отримують додатковий боєкомплект та пальне.

Крім того, військові комісаріати здійснюють оповіщення приписного складу щодо їх прибуття у пункти збору, а у військових частинах російських окупаційних військ розгорнуто пункти прийому особового складу, поінформував Гуцуляк.

Зазначимо, що у штабі ООС повідомили: бойовики не здійснили жодного пострілу на Донбасі від початку доби.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі здійснюють провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів. Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

Крім того, бойовики на Донбасі два дні поспіль відкривають вогонь по ЗСУ з житлових кварталів

До слова, лише за тиждень піротехніки знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів на Донбасі.

Також повідомлялося, що Росія вивезла з Донбасу вугілля майже на 5 млрд доларів. Загалом вивезено близько 68 млн тонн вугілля.