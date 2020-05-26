Бойовики на Донбасі здійснюють провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів



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ДПСУ:бойовики на Донбасі загострюють ситуацію на напрямках гуманітарних дорожніх коридорів

Російські найманці обстріляли з гранатомета контрольний пост «Мар’їнка»

Учора, 25 травня, російські збройні формування з району окупованого села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників зі складу Об’єднаних сил, що виконують завдання у межах гуманітарного дорожнього коридору «Донецьк-Курахове». Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Противником було здійснено 25 пострілів з автоматичного гранатомета по контрольному посту «Мар’їнка».

Крім того, днями раніше російські найманці вже вдавались до подібних провокацій. Зокрема поблизу КПВВ «Мар’їнка» по позиціях військовослужбовців ДПСУ було відкрито вогонь з протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поряд з військовиками. А ще кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонних нарядах поблизу КПВВ «Майорське».

Втрат серед особового складу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

Водночас такі провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами за важливих життєвих обставин.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.