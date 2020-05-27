Делегація РФ гальмує початок відеозустрічі Тристоронньої контактної групи



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Чергове засідання Тристоронньої контактної групи мало розпочатися о 13:00

У середу, 27 травня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції.

Ця зустріч мала розпочатися ще 50 хвилин тому, проте, за інформацією джерела «Главкому», близького до ОБСЄ, засідання все ще не почалося.

Джерело повідомило, що ОБСЄ і делегація від України готові до зустрічі. Але російська сторона затягує процес.

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи мало розпочатися о 13:00.

До слова, раніше українська делегація показала ОБСЄ російські паспорти ватажків бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Отже, запрошені Російською Федерацією особи з ОРДЛО на консультації в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, мають російські паспорти. Тому вони не мають законного права виступати від імені людей, змушених жити під російською окупацією.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція) має відбутися після спаду епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, 5 квітня Зеленський затвердив новий склад делегації України у Тристоронній контактній групі.