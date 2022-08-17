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Забирають із дитсадка: окупанти вигадали нові методи мобілізації (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забирають із дитсадка: окупанти вигадали нові методи мобілізації (відео)
Так виглядає мобілізація у «звільненому Донбасі»
скрін з відео

У «ЛНР» рашисти можуть вибивати двері в квартирах, щоб перевіряти наявність чоловіків

В тимчасово окупованому Луганську росйські загарбники вдаються до різних способів так званої «мобілізації». Рашисти спіймали чоловіка, щоб відправити його на фронт, коли той прийшов забирати свою дитину з дитсадка. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Луганськ. Чоловік прийшов за дитиною до дитячого садка, але був спійманий живодерами для відправлення на фронт. Так виглядає мобілізація у «звільненому Донбасі». Пішов по дитину та став безіменною могилкою під Херсоном», – зазначає журналіст.

Telegram-канал «Стратком ЗСУ» повідомляє, що в так званій «ЛНР» ухвалили «закон», згідно з яким тепер можуть зрізати двері на квартирах, щоб перевіряти наявність чоловіків призовного віку. 

Раніше повідомлялося, що в окупованих містах Луганзини під час обходів багатоповерхівок окупанти втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи невеликі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.

Теги: війна війна в Україні Луганщина окупанти росія Україна

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