Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь

Кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності армії у понад 1,15 млн солдатів

Указ президента Росії Володимира Путіна від 25 серпня про збільшення чисельності російської армії, починаючи з січня 2023 року, навряд чи принесе значну бойову силу незабаром і вказує на те, що Путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, налаштований уникнути повної мобілізації», – йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що Кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1,15 млн солдатів, як це передбачено указом. «Російська армія історично не досягала цілей щодо кінцевої чисельності. Наприклад, у 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну вона мала лише близько 850 тис. військовослужбовців, що значно менше номінальної цільової чисельності у понад один мільйон», – зазначає ISW.

На думку аналітиків, Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити близько 130 тисяч осіб, щоб поповнити втрати Росії в Україні. Крім того, Кремль може використати додаткову кінцеву чисельність, щоб офіційно включити до російської армії сили «ДНР» і «ЛНР» та/або нові російські добровольчі підрозділи, які формально не є частиною російської армії.

«Збільшення бойової потужності Росії в будь-якому випадку буде дуже невеликим», – підсумували аналітики.

Ключові висновки ISW за 25 серпня:

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід і північний схід від Слов’янська, на північний схід і південь від Бахмута та на північний захід від міста Донецьк.

Російські війська здійснили обмежений наземний удар на північному заході Харківської області.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північному заході Херсонської області.

Українські сили продовжували обстрілювати російські військові засоби та наземні лінії зв’язку у Херсонській області.

У суб’єктах федерації (регіонах) Російської Федерації триває комплектування добровольчих батальйонів, які продовжують відправлятися на полігони в Росії та в Україну.

Російські окупаційні адміністратори продовжують вживати заходів для пом’якшення викликів їхній владі та сприяння економічній та освітній інтеграції окупованих територій у російську систему.

Нагадаємо, Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ.