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В окупованій Горлівці лікарі вилучають документи вбитих «вагнерівців» – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованій Горлівці лікарі вилучають документи вбитих «вагнерівців» – Генштаб
Куди перевозять тіла убитих «вагнерівців» невідомо
фото: Уніан

Лікарі отримали наказ не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області російська «адміністрація» наказала медичному персоналу лікарень тимчасово вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

При цьому лікарі отримали наказ не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування.

«Пункт призначення наразі невідомий», – зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області. 

За минулу добу противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА “Ланцет”. 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

Теги: Бахмут Генштаб документи наказ окупанти війна

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