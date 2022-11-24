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Окупанти активно виготовляють залізобетонні конструкції в Криму – Генштаб

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти активно виготовляють залізобетонні конструкції в Криму – Генштаб
Бетонні вироби рашисти вивозять в напрямку міста Армянськ
фото: Генштаб

За минулу добу окупанти завдали 78 ракетних та 23 авіаційні удари по позиціях ЗСУ

Триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА “Ланцет”. 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Гай і Хрінівка Чернігівської області та Басівка, Середина Буда і Ясна Поляна на Сумщині.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник утримує підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони, а також районах населених пунктів Бологівка, Ветеринарне, Глибоке, Дворічне, Ізбицьке, Красне, Кудіївка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Цинічно обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Вільшана, Вишневе, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка та Площанка Луганської області та Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Берхівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Водяне, Григорівка, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське, Роздолівка та Яковлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Пречистівка і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ, Темирівка і Червоне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Велетенські, Білозерка, Дніпровське, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка Херсонської області та міста Херсон, веде позиційну оборону. Ворог удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів та покращує фортифікаційне обладнання позицій на зазначених напрямках.

На тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ.

Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії «вагнер», не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по двох позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

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Теги: росія війна Генштаб Україна

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