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В окупованій Каховці детонує склад із боєприпасами рашистів (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованій Каховці детонує склад із боєприпасами рашистів (відео)
У Каховці детонують боєприпаси рашистів
фото: скріншот із відео

У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи

У Каховці на Херсонщині після удару Збройних сил України вже декілька годин детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.

Після нічного влучення української ракети в склад боєприпасів навіть зранку чути у мікрорайоні Світлове.

Нагадаємо, українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України. 

Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:

  • 80 російських окупантів,
  • вісім танків,
  • 17 одиниць автомобільної бронетехніки,
  • одну гаубицю Мста-Б,
  • один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.

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Теги: вибух росія війна Херсонщина Україна боєприпаси

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