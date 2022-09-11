В окупованій Каховці детонує склад із боєприпасами рашистів (відео)

У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи

У Каховці на Херсонщині після удару Збройних сил України вже декілька годин детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.

Після нічного влучення української ракети в склад боєприпасів навіть зранку чути у мікрорайоні Світлове.

Нагадаємо, українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України.

Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:

80 російських окупантів,

вісім танків,

17 одиниць автомобільної бронетехніки,

одну гаубицю Мста-Б,

один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.