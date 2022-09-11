В окупованій Каховці детонує склад із боєприпасами рашистів (відео)
У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи
У Каховці на Херсонщині після удару Збройних сил України вже декілька годин детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.
Після нічного влучення української ракети в склад боєприпасів навіть зранку чути у мікрорайоні Світлове.
Нагадаємо, українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України.
Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:
- 80 російських окупантів,
- вісім танків,
- 17 одиниць автомобільної бронетехніки,
- одну гаубицю Мста-Б,
- один безпілотник типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.
Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.
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