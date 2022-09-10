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ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині
Окупанти зруйнували міста на Луганщині
фото з відкритих джерел

Втрати окупантів у Кремінній складають до 400 осіб особового складу

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області прогриміли вибухи. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Кремінній «бавовна» відбулася в декількох місцях: у командних пунктах, казармах, базах обслуговування техніки», – написав він у соцмережі.

За даними Гайдая, втрати росіян складають до 400 осіб особового складу.

Голова ОВА повідомив, що люди з окупованих територій повідомляють про пересування техніки ворога та про інші події, що відбуваються на Луганщині.

Окупанти продовжують проводити примусову мобілізацію на Луганщині, забирають навіть чоловіків, яким більше 60 років, а також чоловіків із хронічними хворобами.

Гайдай також зазначив, що варіанти евакуації з окупованої території ще залишаються.

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

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Теги: ЗСУ Україна Луганщина росія окупанти втрати

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