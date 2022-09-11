ЗСУ знищили три склади окупантів та критично уразили переправу біля Нової Каховки

ЗСУ атакували російські склади боєприпасів і місця зосередження техніки на Півдні

В Новій Каховці вже декілька годин детонує склад боєприпасів рашистів

Українські захисники впродовж минулої доби знищили ворожі склади боєприпасів та завдали удару по поромній переправі на Півдні України. Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК «Південь».

11 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили ліквідацію трьох складів РФ у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах.

Тим часом поромна переправа в районі Нової Каховки критично уражена. Можливості для її подальшого використання немає.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що в Новій Каховці, (Херсонська область) вже декілька годин детонує склад боєприпасів рашистів.

Загалом напередодні Збройні сили України атакували райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки й Придніпровського, а також склади боєприпасів у Херсоні та довкола нього.

Українська авіація 10 вересня завдала 10 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.

Згідно з підтвердженими даними, напередодні ЗСУ на Півдні України ліквідували:

80 російських окупантів,

вісім танків,

17 одиниць автомобільної бронетехніки,

одну гаубицю Мста-Б,

один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.