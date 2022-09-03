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Українські воїни завдали удари по позиціях окупантів у Новій Каховці

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські воїни завдали удари по позиціях окупантів у Новій Каховці
ЗСУ знищили склади окупантів на Херсонщині
фото ілюстративне

Унаслідок ударів знищено рашистів

Українські військові нанесли удари по позиціях окупантів у Новій Каховці. Про це повідомляю місцеві пабліки.

Зокрема за інформацією Telegram-каналів, внаслідок ударів знищено техніку ворога.

Українські воїни завдали удари по позиціях окупантів у Новій Каховці фото 1

Разом з тим речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Херсонщині.

«Поки на Херсонщині лунає відбій повітряної тривоги, ЗСУ звітують про знищення трьох складів боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах плюс двох пунктів боєпостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст. 

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

 

Теги: Херсон вибух ЗСУ

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