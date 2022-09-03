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Каховський міст обвалився: супутниковий знімок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Каховський міст обвалився: супутниковий знімок
фото uhe.gov.ua

Залізничний міст сильно пошкоджений

Після інтенсивних ударів ЗСУ, Каховський міст через Дніпро обвалився. Про це повідомив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте.

Він також оприлюднив супутниковий знімок мосту в Twitter.

Каховський міст обвалився: супутниковий знімок фото 1

«Міст дамби Нової Каховки обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений», – написав Пітте.

Нагадаємо, 24 серпня ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС. 21 серпня в окупованій Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.

Теги: війна міст Херсонщина окупація ЗСУ

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