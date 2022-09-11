Військові на півдні виконали 350 вогневих завдань: втрати в окупантів

У Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів

Збройні сили України завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань. В результаті атак знищено 80 окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».



Зазначається, що ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення та прилеглих територій.

Втрати окупантів на півдні за добу:

8 танків;

17 одиниць автобронетехніки;

1 гаубиця «Мста-Б»;

1 БПЛА «Орлан-10»;

3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах;

В районі Нової Каховки вражена поромна переправа.

У Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії з 16 крилатими ракетами «Калібр».

Як раніше повідомлялося, ЗСУ вдарили по базах окупантів на Луганщині.

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.