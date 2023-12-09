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В окупованій Макіївці – вибухи та масштабна пожежа (фото, відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованій Макіївці – вибухи та масштабна пожежа (фото, відео)
Після повномасштабного вторгнення в Макіївці дедалі частіше почали лунати вибухи
фото з відкритих джерел

Полум’я та дим видно за багато кілометрів

В окупованій Макіївці пролунав вибух та спалахнула потужна пожежа – відео публікують у місцевих телеграм-каналах.

Полум’я та дим видно за багато кілометрів.

«Пожежа в Макіївці після прильоту – епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії», – стверджує журналіст Денис Казанський.

В окупованій Макіївці – вибухи та масштабна пожежа (фото, відео) фото 1

Тим часом, місцеві пабліки повідомляють, що після прильоту горить нафтобаза.

Офіційних коментарів щодо подій у Макіївці поки що немає.

В окупованій Макіївці – вибухи та масштабна пожежа (фото, відео) фото 2

Донецьк і Макіївка окуповані військами РФ ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в цих населених пунктах дедалі частіше почали лунати вибухи, неодноразово знищували ворожі склади зі зброєю.

Нагадаємо, увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. 

До слова, у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов.

Як зазначається, автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард». Також повідомляється, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «ЛНР» Олега Попова.

Теги: відео Макіївка журналіст вибух пожежа

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