Удар ЗСУ по ворожому складу у Макіївці: Міноборони розкрило деталі

За минулу добу наші воїни знищили шість складів боєприпасів на одному лише Таврійському напрямку

Нещодавні вибухи в окупованій Макіївці Донецької області були прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які завдали вогневого ураження по великому складу. Зокрема артилеристам з цим допомоги й аеророзвідники, які корегували удар.Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 «Град», – додала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що сили ЗСУ продовжують знищувати склади й логістичні вузли росіян. Нещодавній вибух великого складу в тимчасово окупованій Макіївці не став виключенням.

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Як розповіла Маляр, лише за минулу добу наші воїни знищили шість складів боєприпасів на одному лише Таврійському напрямку.

«Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.