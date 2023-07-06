Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар ЗСУ по ворожому складу у Макіївці: Міноборони розкрило деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар ЗСУ по ворожому складу у Макіївці: Міноборони розкрило деталі
Українські сили продовжують знищувати склади й логістичні вузли росіян
фото з відкритих джерел

За минулу добу наші воїни знищили шість складів боєприпасів на одному лише Таврійському напрямку

Нещодавні вибухи в окупованій Макіївці Донецької області були прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які завдали вогневого ураження по великому складу. Зокрема артилеристам з цим допомоги й аеророзвідники, які корегували удар.Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 «Град», – додала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що сили ЗСУ продовжують знищувати склади й логістичні вузли росіян. Нещодавній вибух великого складу в тимчасово окупованій Макіївці не став виключенням.

Як розповіла Маляр, лише за минулу добу наші воїни знищили шість складів боєприпасів на одному лише Таврійському напрямку.

«Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.

Теги: вибух окупанти Міноборони Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
24 червня, 14:08
У ніч на 23 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі
Ворог цілився по військовому аеродрому: ЗСУ повідомили про знищені цілі
23 червня, 07:46
Сили ППО знищили три повітряні цілі над Одещиною
Атака на Одещину: ЗСУ повідомили про кількість збитих «Шахедів», є влучання
22 червня, 07:55
Місто Попасна від 8 травня є окупованим армією РФ
Рупори Кремля пробили чергове дно
21 червня, 15:05
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти звели оборонні споруди в Криму
Деокупація Криму: названо об’єкти, по яких будуть нанесені удари ЗСУ
17 червня, 12:02
Росія намагається вербувати солдатів за допомогою масштабної рекламної кампанії
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?
12 червня, 09:25
У Путіна немає жодних моральних обмежень
Моральні принципи Кремля. Чому не варто їх шукати
9 червня, 09:31
У Шебекіному сталися пожежі внаслідок обстрілів
Вибухи та обстріли: Білгородщина вночі не спала через «бавовну» (фото)
9 червня, 07:32
У ніч на 6 червня рашисти підірвали Каховську ГЕС
Диверсанти намагаються евакуюватися на правий берег Херсонщини під виглядом цивільних
7 червня, 11:54

Події в Україні

Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі»
Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі»
Обстріл Львова: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
Обстріл Львова: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
5 млн грн на піар та мультик: скандальний тендер держпідприємства «Ліси України»
5 млн грн на піар та мультик: скандальний тендер держпідприємства «Ліси України»
Удар ЗСУ по ворожому складу у Макіївці: Міноборони розкрило деталі
Удар ЗСУ по ворожому складу у Макіївці: Міноборони розкрило деталі
Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені
Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені
Україна націоналізувала російський літак вартістю 150 млн грн
Україна націоналізувала російський літак вартістю 150 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
49K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
36K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
22K
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
20K
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
16K
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту