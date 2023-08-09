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Окупанти заявили про удар ЗСУ по залізниці під Макіївкою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти заявили про удар ЗСУ по залізниці під Макіївкою
ЗСУ нібито вдарили по залізниці під Макіївкою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки нібито пошкоджено залізничне полотно

Учора, 8 серпня, українські військові нібито обстріляли населений пункт Кринична в передмісті Макіївки Донецької області, унаслідок чого пошкоджене залізничне полотно. Про це заявив глава окупаційної адміністрації тимчасово захопленої Макіївки Владислав Ключаров у Telegram.

«У смт Кринична внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження залізничного полотна. Рух рухомого складу тимчасово припинено», – написав він.

За його словами, на залізничній дорозі нині ведуться ремонтні роботи. 

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Донецька вдень 8 серпня пролунали вибухи, у місті виднівся дим.

До слова, 28 липня в Донецьку також прогриміла «бавовна»: тоді було пошкоджено будівлю так званого «МВС».

Крім того, 5 липня вибухи прогриміли в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву. За повідомленням Міноборони, вибухи в Макіївці були прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які завдали вогневого ураження по великому складу. Зокрема, артилеристам із цим допомогли й аеророзвідники, які корегували удар.

Теги: Донеччина окупанти ЗСУ залізниця

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