В окупованому Скадовську прогримів вибух

Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи

Увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне» .

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Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи. Інформація доповнюється.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. В одному з районів міста після вибухів сильне задимлення.

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До слова, у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов.

Як зазначається, автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард». Також повідомляється, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «ЛНР» Олега Попова.

Нагадаємо, 6 грудня російські загарбники вчергове обстріляли Донецьку область. В результаті атаки поранення отримали 4 людей. У постраждалих мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Вибухами пошкоджено житлові будинки й автотранспорт.