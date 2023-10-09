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Штурм Макіївки та загиблі на Харківщині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Штурм Макіївки та загиблі на Харківщині: яка ситуація в регіонах
фото ілюстративне

Минулої доби рашисти здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (17 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, ствольної артилерії по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади. Без наслідків. Зранку росіяни здійснили обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету. Без людських втрат та пошкоджень інфраструктури.

Запорізька область

Минулої доби рашисти здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах області. 74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового та Степового. Також ворог завдав авіаційний удар по Оріхову й Роботиному та обстріляв з РСЗВ Степногірськ. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Кислівка.

У м.Вовчанськ Чугуївсього району через удари окупантів було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. Загинула 65-річна жінка.

Луганщина

Ворог продовжує атаки на Макіївку – тільки за учора відбито чотири штурми на території поблизу села. З артилерії та мінометів окупанти відкривали вогонь по Білогорівці та Невському. У Невському зруйновано ще два будинки. Рашисти знищують цей населений пункт, як й інші прифронтові. За добу противник здійснив 154 обстріли (564 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – чотири населених пункти: Костянтинівка, Авдіївка, смт Курдюмівка, с. Ласточкине. Пошкоджено 29 житлових будинків (з них: 10 – багатоквартирні), цивільний автомобіль, ЛЕП, газопровід, котельня. На Донеччинаі за добу четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 59 обстрілів (402 снаряди), з них по м. Херсон – п'ять обстрілів (18 снарядів). Окупанти вдарили по селищу Кіндійка. Поранення дістала 11-річна дівчинка. Дівчинка в комі. За життя маленької борються медики. Також через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви. У них легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою. Ворог обстріляв Берислав. Травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік. Також в Херсоні поранень зазнали 45-річний та 61-річний чоловіки. Внаслідок ворожого обстрілу Антонівки загинув 50-річний чоловік. Всього за добу по області: одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них – дві дитини.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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