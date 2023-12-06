У Луганську невідомі підірвали авто з депутатом «ЛНР» всередині (відео)

Автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард»

Сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Як зазначається, автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард». Також повідомляється, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «ЛНР» Олега Попова.

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Попов до 2014 року займався приватним підприємництвом у сфері виробництва дитячих і дорослих виробів із трикотажу. Обирався «депутатом Народної ради ЛНР» першого і третього скликань.

На початку поточного року пропагандистські ЗМІ повідомляли про нібито можливий замах на Попова, проте зрадник вижив.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Луганській області підірвано автомобіль, у якому перебували «виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР» і «заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР».

Також у Джанкої невідомі підірвали авто російського військового.