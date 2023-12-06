Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Луганську невідомі підірвали авто з депутатом «ЛНР» всередині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Луганську невідомі підірвали авто з депутатом «ЛНР» всередині (відео)
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «ЛНР» Олега Попова
фото: Телеграм-канал

Автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард»

Сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Як зазначається, автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард». Також повідомляється, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «ЛНР» Олега Попова.

Попов до 2014 року займався приватним підприємництвом у сфері виробництва дитячих і дорослих виробів із трикотажу. Обирався «депутатом Народної ради ЛНР» першого і третього скликань.

На початку поточного року пропагандистські ЗМІ повідомляли про нібито можливий замах на Попова, проте зрадник вижив.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Луганській області підірвано автомобіль, у якому перебували «виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР» і «заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР».

Також у Джанкої невідомі підірвали авто російського військового.

Теги: депутат автомобіль «ЛНР» Луганськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крадіжки вчиняли під час руху вантажівок у нічний час
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
4 грудня, 16:27
Близько ста російських священників щодня перебувають на передовій
Російські священники вмирають на війні в Україні: названо цифри
3 грудня, 21:11
За словами нардепа Гончаренка, кожен військовий зможе подати рапорт на демобілізацію після набуття такого права не пізніше, ніж за три місяці
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
30 листопада, 16:34
Коли кадировці очікували на підмогу, коли «несподівано» вибухнула їх «Нива»
Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадировців – Федоров
27 листопада, 13:11
Нардеп вважає, що новим військкомам потрібно не менше півроку, щоб зрозуміти, як потрібно працювати
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
27 листопада, 08:55
«Заступник начальника МВС ЛНР» Володимир Пахоленко був за кермом підірваної автівки
Невідомі підірвали автомобіль із топчиновниками «ЛНР»
19 листопада, 10:50
Парламент пояснив, чому стенограми розгляду скандальної будівельної реформи засекречені
Парламент пояснив, чому стенограми розгляду скандальної будівельної реформи засекречені
10 листопада, 14:48
Нестор Шуфрич залишиться під арештом щонайменше до 15 грудня 2023 року
Запобіжний захід Шуфричу: суд оголосив рішення
10 листопада, 14:13
Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував вкиди щодо нібито підготовки до «звільнення» Валерія Залужного
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
7 листопада, 23:20

Події в Україні

У Луганську невідомі підірвали авто з депутатом «ЛНР» всередині (відео)
У Луганську невідомі підірвали авто з депутатом «ЛНР» всередині (відео)
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
Масована атака «Шахедами» та знищення ворожого Су-24: яка ситуація в регіонах
Масована атака «Шахедами» та знищення ворожого Су-24: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
22K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
22K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
17K
Як відрізняється освіта в Україні та Європі: приголомшливі результати дослідження
13K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Сьогодні, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua