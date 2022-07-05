В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів рашистів (відео)

Від чого саме сталися вибухи наразі не повідомляється

В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Військове оснащення було розміщене у «Камаз центрі» у Київському районі міста.

Про обстріли Київського району стало відомо вранці 5 липня. На відео видно клуби диму, а також чути, як детонують снаряди. Від чого саме сталися вибухи наразі не повідомляється.

Зазначається, що двоє людей загинули і ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Також повідомляється, що у Ворошиловському районі Донецька пошкоджений міст. За даними окупантів, снаряди поцілили в районі супермаркета Moloko біля парку Щербакова.

Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.