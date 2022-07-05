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  4. В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів рашистів (відео)
рус
    Події в Україні

    В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів рашистів (відео)

    В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів рашистів (відео)
    фото скріншот відео

    Від чого саме сталися вибухи наразі не повідомляється

    В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

    Військове оснащення було розміщене у «Камаз центрі» у Київському районі міста.

    Про обстріли Київського району стало відомо вранці 5 липня. На відео видно клуби диму, а також чути, як детонують снаряди. Від чого саме сталися вибухи наразі не повідомляється.

    Зазначається, що двоє людей загинули і ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

    Також повідомляється, що у Ворошиловському районі Донецька пошкоджений міст. За даними окупантів, снаряди поцілили в районі супермаркета Moloko біля парку Щербакова.

    Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

    Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів рашистів (відео)