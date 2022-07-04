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  4. ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео)
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    Події в Україні

    ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео)

    Судячи з розривів від найбільшого складу БК мало, що залишиться - ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео)
    Судячи з розривів від найбільшого складу БК мало, що залишиться
    фото ілюстративне

    Зброя ворога зберігалася в окупованому місті Сніжне Донецької області

    Збройні Сили України знищили один із найбільших складів боєприпасів окупантів. Інформацію про це підтвердив народний депутат Юрій Мисягін.

    Рашистська зброя зберігалася в окупованому місті Сніжне Горлівського району Донецької області.

    «Склад знаходився у глибокому тилу в окупованому 2014 року місті Сніжне Донецькій області. Локація: «Сніжнянськхіммаш». З 2014 року туди завозили нереальну кількість техніки та БК. Судячи з розривів від найбільшого складу БК мало, що залишиться і це нереально круто. Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у місті Сніжне Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. Судячи з відео, яке публікували місцеві мешканці і телеграм-канали, йдеться про чергове ураження російських військових складів з боєприпасами, що активно детонують.

    До слова, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

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    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ зброя депутат війна УДАР Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео)