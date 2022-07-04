ЗСУ знищили один із найбільших складів боєприпасів рашистів (відео)

Судячи з розривів від найбільшого складу БК мало, що залишиться

Зброя ворога зберігалася в окупованому місті Сніжне Донецької області

Збройні Сили України знищили один із найбільших складів боєприпасів окупантів. Інформацію про це підтвердив народний депутат Юрій Мисягін.

Рашистська зброя зберігалася в окупованому місті Сніжне Горлівського району Донецької області.

«Склад знаходився у глибокому тилу в окупованому 2014 року місті Сніжне Донецькій області. Локація: «Сніжнянськхіммаш». З 2014 року туди завозили нереальну кількість техніки та БК. Судячи з розривів від найбільшого складу БК мало, що залишиться і це нереально круто. Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у місті Сніжне Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. Судячи з відео, яке публікували місцеві мешканці і телеграм-канали, йдеться про чергове ураження російських військових складів з боєприпасами, що активно детонують.

До слова, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.