Уряд США вимагає у Apple та Google видалити TikTok: деталі

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) вимагає видалити застосунок TikTok із App Store та Google Play Market, бо вважає його «загрозою для національної безпеки».

Відповідний лист із вимогами до компаній оприлюднив уповноважений комісар FCC Брендан Карр. Він написав, що TikTok збирає масиви конфіденційних даних про користувачів, до яких отримує доступ комуністичний уряд Китаю.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn