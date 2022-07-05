Уряд США вимагає у Apple та Google видалити TikTok: деталі

TikTok збирає масиви конфіденційних даних про користувачів, до яких отримує доступ комуністичний уряд Китаю

TikTok став «загрозою для національної безпеки» США

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) вимагає видалити застосунок TikTok із App Store та Google Play Market, бо вважає його «загрозою для національної безпеки».

Відповідний лист із вимогами до компаній оприлюднив уповноважений комісар FCC Брендан Карр. Він написав, що TikTok збирає масиви конфіденційних даних про користувачів, до яких отримує доступ комуністичний уряд Китаю.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022





У листі йдеться про те, що TikTok належить китайській компанії ByteDance, яка, згідно із законодавством КНР, повинна виконувати вимоги уряду щодо стеження та надавати дані про користувачів навіть без їхньої згоди на це.

Брендан Карр послався на розслідування BuzzFeed, яке показало, що співробітники ByteDance неодноразово отримували доступ до даних американських користувачів TikTok.

Брендан Карр зазначає, що TikTok збирає історію пошуку та перегляду, біометричні ідентифікатори (сканування обличчя та голосу), чернетки повідомлень і метадані, а також тексти, зображення та відео із буферу обміну пристрою, що суперечить політиці App Store та Google Play Market.

Федеральна комісія зі зв'язку вимагає від компаній Apple та Google видалили застосунок із магазинів, або, якщо цього не станеться, пояснити свою позицію в офіційних листах до 8 липня.

Нагадаємо, що на початку березня компанія TikTok відмовилася виконувати вимоги Роскомнагляду і тимчасово призупинила роботу в Росії через тамтешній закон про «фейки».

Пізніше TikTok заборонив користувачам із РФ викладати ролики, навіть використовуючи VPN.

У квітні Apple видалив TikTok із App Store для російських користувачів.

Додамо, що аккаунти російського пропагандистського медіахолдингу RT банили та видаляли на багатьох соцмережах та відеохостингах. Так, ще 2019 року «проекти з мільярдами переглядів», за словами Симоньян, блокував Facebook.

2021 року кілька разів видаляв пропагандистські канали RT відеохостинг YouTube. Після видалення першого каналу російська медіа група створила новий, який проіснував лише кілька годин.

А після початку повномасштабної російсько-української війни країни Європи почали масово вимикати пропагандистські телеканали Кремля, зокрема, і RT.