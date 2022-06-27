На Луганщині горить склад боєприпасів окупантів (відео)
Місцеві жителі повідомляють про пожежу та детонацію боєприпасів
За 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів. У соцмережах повідомляють про детонацію боєприпасів, які зберігалися на цьому складі.
Атакований склад боєприпасів розташований у районі населеного пункту Зимогі́р'я – місто районного значення у Слов'яносербському районі. Російські пропагандисти повідомляють, що прилетіла українська «Точка-У».
Місцеві жителі повідомляють, що триває детонація боєприпасів, стоїть сильний гул. Боєприпаси внаслідок детонації розлітаються по околицях. Також у соцмережах повідомляють, що дорога з Зимогі́р'я до окупованого Луганська перекрита. Спостерігаються і проблеми зі зв’язком.
Додамо, що низка Telegram-каналів повідомляють, що ЗСУ розбили два склади з боєприпасами окупантів.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема, знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу.
Раніше в окупованому Донецьку згорів склад з боєприпасами окупантів. Також мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Красний Луч) повідомили про вибухи на складі боєприпасів рашистів.
Наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.
За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували уже приблизно 35 тис. російських окупантів.