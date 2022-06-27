На Луганщині горить склад боєприпасів окупантів (відео)

Російські пропагандисти заявляють, що у Зимогір'я прилетіла українська «Точка-У»

Місцеві жителі повідомляють про пожежу та детонацію боєприпасів

За 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів. У соцмережах повідомляють про детонацію боєприпасів, які зберігалися на цьому складі.

Атакований склад боєприпасів розташований у районі населеного пункту Зимогі́р'я – місто районного значення у Слов'яносербському районі. Російські пропагандисти повідомляють, що прилетіла українська «Точка-У».

Місцеві жителі повідомляють, що триває детонація боєприпасів, стоїть сильний гул. Боєприпаси внаслідок детонації розлітаються по околицях. Також у соцмережах повідомляють, що дорога з Зимогі́р'я до окупованого Луганська перекрита. Спостерігаються і проблеми зі зв’язком.

Додамо, що низка Telegram-каналів повідомляють, що ЗСУ розбили два склади з боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема, знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу.

Раніше в окупованому Донецьку згорів склад з боєприпасами окупантів. Також мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Красний Луч) повідомили про вибухи на складі боєприпасів рашистів.

Наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували уже приблизно 35 тис. російських окупантів.