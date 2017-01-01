В окупованому Донецьку відкрився ресторан «Сепар»
- Сьогодні, 17:51
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Представники закладу обіцяють «кращі військові традиції та багато інших сюрпризів»
У центрі непідконтрольного українській владі Донецька відкрився ресторан «Сепар». Про це повідомляють«Новости Донбасса».
Заклад знаходиться на бульварі Пушкіна. Поруч з назвою на вивісці зображений мультиплікаційний герой Чебурашка, одягнений у військову форму. Вікна ресторану закладені імпровізованими мішками з піском.
«Вас чекає смачна російська кухня, авторські пісні донецьких і російських виконавців, ексклюзивні інтерв'ю з легендарними командирами, а також кращі військові традиції та багато інших сюрпризів», — йдеться на сторінці ресторану в соцмережі «ВКонтакте».