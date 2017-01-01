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    Події в Україні

    В окупованому Донецьку відкрився ресторан «Сепар»

    Представники закладу обіцяють «кращі військові традиції та багато інших сюрпризів»
    У центрі непідконтрольного українській владі Донецька відкрився ресторан «Сепар». Про це повідомляють«Новости Донбасса». [READ_MORE] Заклад знаходиться на бульварі Пушкіна. Поруч з назвою на вивісці зображений мультиплікаційний герой Чебурашка, одягнений у військову форму. Вікна ресторану закладені імпровізованими
    • Сьогодні, 17:51
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    Представники закладу обіцяють «кращі військові традиції та багато інших сюрпризів»

    У центрі непідконтрольного українській владі Донецька відкрився ресторан «Сепар». Про це повідомляють«Новости Донбасса».

    Заклад знаходиться на бульварі Пушкіна. Поруч з назвою на вивісці зображений мультиплікаційний герой Чебурашка, одягнений у військову форму. Вікна ресторану закладені імпровізованими мішками з піском.

    «Вас чекає смачна російська кухня, авторські пісні донецьких і російських виконавців, ексклюзивні інтерв'ю з легендарними командирами, а також кращі військові традиції та багато інших сюрпризів», — йдеться на сторінці ресторану в соцмережі «ВКонтакте».

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