В окупованому Криму активіст потрапив за ґрати через повідомлення у «Вконтакте»

Справа про екстремізм була порушена за те, що Каракашев виклав в чат «останнє інтерв'ю Приморських партизан»

В окупованому Криму так званий міський суд Євпаторії заарештував лівого активіста Євгена Каракашева. Як повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Медіазона», активіста підозрюють у підбурюванні до ненависті або ворожнечі (частина 1 статті 282 КК РФ) і публічних закликах до тероризму (частина 2 статті 205.2 КК РФ) через



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Окупант у Криму

Справа про екстремізм була порушена за те, що Каракашев виклав в чат «останнє інтерв'ю Приморських партизан»

В окупованому Криму так званий міський суд Євпаторії заарештував лівого активіста Євгена Каракашева. Як повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Медіазона», активіста підозрюють у підбурюванні до ненависті або ворожнечі (частина 1 статті 282 КК РФ) і публічних закликах до тероризму (частина 2 статті 205.2 КК РФ) через повідомлення в груповому чаті «ВКонтакте».

За даними адвоката Каракашева Олексія Ладіна, його клієнта відправили в СІЗО на два місяці до 1 квітня включно.

Підозрюваного затримали вранці 2 лютого. Як випливає з постанов про порушення кримінальної справи, за версією слідства, Каракашев з однієї зі своїх сторінок у «ВКонтакте» в кінці 2014 опублікував відеозапис, який нібито закликає до тероризму. Крім того, йдеться в постановах, в січні 2017 року він з іншого аккаунта виклав в чаті на 35 осіб текст, який містить ознаки «пропаганди ідеології насильства» і «заклики до здійснення терористичної діяльності».

Не уточнюється, що саме опублікував Каракашев, проте в документі йдеться, що експерти досліджували «телетекст, що починається зі слів «гранату застосовуйте проти» і закінчується словами «у вікна органів влади, удачі».

Справа про екстремізм була порушена за те, що Каракашев виклав в чат «останнє інтерв'ю Приморських партизан» - відео, на якому партизани пояснюють мотиви своїх дій. Цей запис включений у РФ в список екстремістських матеріалів, так як «підбурює до ненависті до певної соціальної групи».

Приморські партизани — збройне угруповання мешканців Приморського краю Росії, яке скоїло у лютому-червні 2010 року декілька тяжких злочинів, у тому числі вбивства працівників правоохоронних органів. У своєму зверненні до населення члени угруповання визначили себе, як борців із корупцією у правоохоронних органах.