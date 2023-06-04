В окупованому Маріуполі стався вибух

Звук вибуху пролунав у Центральному районі міста

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області прогримів вибухи. Окупаційна так звана влада запевняє, що працювали сили протиповітряної оборони. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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«Повідомляють про звук вибуху в Центральному районі (від 23 до площі Свободи). Окупанти розганяють ідею «ПєВєО». Стандартно», – написав посадовець.

За його словами, деталі інциденту з’ясовуються.

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Нагадаємо, російська окупаційна влада складає списки на «евакуацію» населення Маріуполя, погрожуючи жителям обстрілами зі сторони «київського режиму».

До слова, триває 466-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed-136/131.