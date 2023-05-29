Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)
Над Севастополем піднімається дим
фото ілюстративне

На півострові періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи в центрі міста. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що у небо підіймається дим.

Також періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи.

Нагадаємо, триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що відповідь вже близько.

Теги: Крим вибух війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постпутінський режим може спрямувати свою агресію на конфлікти з Японією чи Китаєм
Наступна війна Росії після поразки від України
Вчора, 10:12
Україна планувала контрнаступ протягом декількох місяців
Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ – Данілов
27 травня, 11:16
Оперативний простір відкрито, і російська армія може почати наступ із захопленням Краматорська та інших міст, упевнений Пригожин
Пригожин анонсував «колосальний наступ» на Краматорськ та Слов'янськ
Вчора, 18:58

Події в Україні

«Свобода ґрунтується на хоробрості». Зеленський звернувся до американців у День пам’яті (відео)
«Свобода ґрунтується на хоробрості». Зеленський звернувся до американців у День пам’яті (відео)
В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)
В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)
Склад боєприпасів, засоби ППО та особовий склад. ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Склад боєприпасів, засоби ППО та особовий склад. ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Окупанти готуються до «евакуації» з Луганщини
Окупанти готуються до «евакуації» з Луганщини
Міноборони попередило про психологічну операцію ворога
Міноборони попередило про психологічну операцію ворога
«Вагнера» фактично більше немає». Військовий розповів про знищення найманців Пригожина
«Вагнера» фактично більше немає». Військовий розповів про знищення найманців Пригожина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
57K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
42K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
25K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
16K
Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту