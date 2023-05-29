В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)

На півострові періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи в центрі міста. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі повідомляють, що у небо підіймається дим.

Також періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи.

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Нагадаємо, триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що відповідь вже близько.