У Миколаєві військовий ЗСУ «зливав» ворогу розвідувальну інформацію

Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув'язнення

Суд взяв матроса під варту

Матроса з Миколаєва викрито на державній зраді. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито та повідомлено про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин ЗСУ за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що співпрацюючи зі спецслужбами РФ, матрос передавав представнику окупаційних військ розвідувальну інформацію по Миколаївській області, зокрема щодо обстановки в м. Очакові.

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Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що працювала на ФСБ і «зливала» дані про захисників Маріуполя голова Полтавського райсуду.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.