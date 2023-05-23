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У Миколаєві військовий ЗСУ «зливав» ворогу розвідувальну інформацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Миколаєві військовий ЗСУ «зливав» ворогу розвідувальну інформацію
Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув'язнення
фото: Офіс генпрокурора

Суд взяв матроса під варту

Матроса з Миколаєва викрито на державній зраді. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито та повідомлено про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин ЗСУ за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що співпрацюючи зі спецслужбами РФ, матрос передавав представнику окупаційних військ розвідувальну інформацію по Миколаївській області, зокрема щодо обстановки в м. Очакові.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що працювала на ФСБ і «зливала» дані про захисників Маріуполя голова Полтавського райсуду.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.

Теги: суд війна ЗСУ Миколаїв окупанти

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