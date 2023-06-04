Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького

Уночі росіяни запустили шість ракет, чотири з яких змогли збити українські захисники

У ніч на 4 червня у росіяни завдали удару по оперативному аеродрому у Кіровоградській області. Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

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Юрій Ігнат розповів, що вночі росіяни випустили по Україні шість ракет та п'ять ударних дронів. За словами речника Повітряних сил, у Сумській області дрони влучили в об'єкти інфраструктури. Натомість дві ворожі ракети, які не вдалося збити, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

«З шести ракет чотири знищила ППО, а дві ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, звичайно, не буду говорити», – сказав Юрій Ігнат.

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Речник Повітряних сил уточнив, що в Україні є десятки оперативних аеродромів і це «ласий шматок для ворога».

«Не дає їм спокою українська авіація… Вона в нас працює і лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, противнику це не подобається. Тому, власне, і бачимо в Старокостянтинові кілька днів тому, зараз по Костянтинові», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що Україні потрібно посилювати сили ППО, зокрема отримати більше батарей Patriot та інших систем ППО, включаючи зенітні-ракетні системи середнього радіусу дії та малого радіусу дії. І, звичайно, нам необхідні сучасні багатоцільові літаки, які допоможуть захистити з повітря нашу державу та не дадуть ворогу наближатись до наших кордонів.

Зазначимо, що уночі 4 червня сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири російські крилаті ракети і три ударні дрони. Також упродовж доби Сили оборони знищили сім російських військових, три безпілотники та три вкрадені човни на півдні України.

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Триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.