Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького
Речник Повітряних сил наголосив, що ворогові не дає спокою українська авіація
фото з відкритих джерел

Уночі росіяни запустили шість ракет, чотири з яких змогли збити українські захисники

У ніч на 4 червня у росіяни завдали удару по оперативному аеродрому у Кіровоградській області. Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат розповів, що вночі росіяни випустили по Україні шість ракет та п'ять ударних дронів. За словами речника Повітряних сил, у Сумській області дрони влучили в об'єкти інфраструктури. Натомість дві ворожі ракети, які не вдалося збити, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

«З шести ракет чотири знищила ППО, а дві ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, звичайно, не буду говорити», – сказав Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил уточнив, що в Україні є десятки оперативних аеродромів і це «ласий шматок для ворога».

«Не дає їм спокою українська авіація… Вона в нас працює і лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, противнику це не подобається. Тому, власне, і бачимо в Старокостянтинові кілька днів тому, зараз по Костянтинові», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що Україні потрібно посилювати сили ППО, зокрема отримати більше батарей Patriot та інших систем ППО, включаючи зенітні-ракетні системи середнього радіусу дії та малого радіусу дії. І, звичайно, нам необхідні сучасні багатоцільові літаки, які допоможуть захистити з повітря нашу державу та не дадуть ворогу наближатись до наших кордонів.

Зазначимо, що  уночі 4 червня сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири російські крилаті ракети і три ударні дрони. Також упродовж доби Сили оборони знищили сім російських військових, три безпілотники та три вкрадені човни на півдні України.

Триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Теги: Кропивницький Юрій Ігнат аеродром окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці ЗСУ тримають оборону на Донеччині
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
5 травня, 06:55
Паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму
Як Росія використає атаку дрона на Кремль? Відповідь ISW
5 травня, 04:26
ЗСУ можуть повернути всі окуповані території, зокрема Донбас та Крим
Чим може закінчитися війна: чотири сценарії (інфографіка)
8 травня, 11:01
На Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети
Росіяни атакували Черкаську область двома ракетами
9 травня, 09:54
Росіяни вщенти знищили Мар’їнку за рік
«Місто, якого більше не існує». У мережі з’явилися фото зруйнованої Мар'їнки
12 травня, 14:09
Унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет у Миколаєві
Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву
17 травня, 07:07
Росіянка своєї вини у суді не визнала
Суд у Москві покарав жінку за демонстрацію прапора Легіону «Свобода Росії»
30 травня, 21:23
У Джанкої ППО нібито збила безпілотник
Росіяни заявили про збиття безпілотника у Джанкої
Сьогодні, 04:49
Президент України Володимир Зеленський та його естонський колега Алар Каріс
Президент Естонії у Києві, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:39

Події в Україні

Окупанти зранку вдарили по Харківщині: деталі
Окупанти зранку вдарили по Харківщині: деталі
Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького
Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького
На півдні ЗСУ знищили три безпілотники та вкрадені окупантами човни
На півдні ЗСУ знищили три безпілотники та вкрадені окупантами човни
Окупанти обстріляли Запорізьку область (фото)
Окупанти обстріляли Запорізьку область (фото)
Трагедія на Дніпропетровщині: фото наслідків
Трагедія на Дніпропетровщині: фото наслідків
У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця (фото)
У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
48K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
23K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
19K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
18K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
18K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту