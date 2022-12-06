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У Росії горить аеродром: влада заявляє про атаку безпілотника (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії горить аеродром: влада заявляє про атаку безпілотника (відео)
Над Курськом видніється величезний стовп диму
фото із соцмережі

Горить аеродром у Курську

У вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Про це повідомляється у соцмережах, а також є офіційна інформація від місцевої влади.

«Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці», – повідомив у Telegram губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.

У соцмережі поширюються відео з місця події.

 

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху. 

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну.

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Теги: пожежа аеродром війна росія безпілотник

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