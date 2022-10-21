В Україні лунають сирени: над Білоруссю піднялися винищувачі 

До відбою тривоги перебувайте в укриттях!

Удень 21 жовтня була оголошена повітряна тривога

Удень 21 жовтня в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Білоруські ЗМІ повідомляють про тренування винищувачів у різних регіонах країни.

Зокрема, прольоти літаків фіксували у містах Сморгонь, Свєтлогорськ, Слонім та Солігорськ. Відомо, що російські винищувачі також злітають з аеродрому в Мачулищах.

Нагадаємо, 21 жовтня станом на 15:15 у багатьох областях пролунають сирени. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи на Київщині, інформація наразі перевіряється.

До слова, сьогодні Збройні сили України записали звернення до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.