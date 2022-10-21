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ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)
facebook.com/mod.mil.by

Керівництво Білорусі готується долучитися до російської агресії в Україні

Збройні сили України записали звернення до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України.  Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські захисники зазначили, що два народи століттями пов'язувала дружба. Проте сьогодні керівництво Білорусі готується долучитися до російської агресії в Україні.

Під виглядом перевірок у Білорусі почалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією угруповання військ на кордонах з Україною.

У Збройних силах наголошують, що Україна не становить загрози для Білорусі. «Навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братнього українського народу, російська частина загального угруповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України, з використанням усього арсеналу озброєнь , із завданням ударів по військових об'єктах на території вашої країни», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, колишній офіцер Збройних сил США, військовий експерт Гаррі Табах вважає, що Україні варто бути готовою до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас, він переконаний, що Білорусь навряд чи змінить щось у цій війні.

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Теги: Білорусь армія путін мобілізація Україна

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