В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Громадянам слід пройти в укриття цивільного захисту

Станом на 15:15 у багатьох областях лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Сигнал небезпеки пролунав у всіх областях, окрім Чернівецької. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи на Київщині, інформація наразі перевіряється.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.