В Україні майже 400 населених пунктів залишились без світла через негоду

Відключення електропостачання сталося в восьми областях

Україну накрили злива та грози, внаслідок цього станом на сьогодні знеструмлені 393 населених пункти у 8 областях. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Отже, на Київщині без електроенергії залишилися 129 населених пунктів, на Чернігівщині – 73, на Житомирщині – 57, на Черкащині – 50, на Вінничині – 26, на Львівщині – 26, на Кіровоградщині – 20, на Одещині – 12. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 25 червня, у Львові після обіду місто накрила потужна буря та злива. Очевидці повідомляють про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області внаслідок негоди дві людини отримали травми.

До слова, цього тижня київські рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів у воду і не допустили до води 147 людей у стані алкогольного сп’яніння. Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку Києва та на пляжах, де дозволено.

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