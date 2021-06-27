Торнадо у Чехії: треба знести десятки будинків

У Південній Моравії (Чехія) продовжують долати наслідки нищівного буревію, що пронісся цією місцевістю 24 червня 2021 року

Понад 60 будинків не підлягають відновленню й мають бути знесені

У Південній Моравії (Чехія) продовжують долати наслідки нищівного буревію, що пронісся цією місцевістю 24 червня 2021 року. Стихія зруйнувала значну частину будівель в селищах Грушки, Моравська Нова Весь, Лужиці й Мікульчіце, передає Радіо Прага.

Будинки, які позбулися дахів і які ще можна відремонтувати, вкривають синьою плівкою.

Почалася евакуація пошкоджених автомобілів, що заважають розчищенню завалів.

За попередньою оцінкою експертів, понад 60 будинків не підлягають відновленню й мають бути знесені, повідомив начальник пожежної служби Південної Моравії Іржи Пелікан. При цьому він уточнив, що жодна людина наразі не вважається зниклою без вісті.

Загалом стихія забрали 5 життів, ще більш як 150 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Матеріальний збиток оцінюється в сотні мільйонів крон.

Чеська держава виділяє постраждалим допомогу в розмірі 420 млн крон.

Ще одним джерело фінансової допомоги є благочинні внески громадян Чехії, від яких на рахунки фонду допомоги згаданим селищам надійшло вже десятки мільйонів крон.

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