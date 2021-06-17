Під Маріуполем прорвало греблю. Наслідки вражаючі (фото)

З наслідками стихії ведуть боротьбу місцеві жителі та рятувальники

Робота щодо усунення наслідків нищівної негоди триває

У селі Кременівка Маріупольського району цієї ночі сталося стихійне лихо – через сильну зливу вода хлинула через греблю на житлові будинки.

За словами місцевих жителів, в деяких дворах вода піднялася на метр.

«Потонула вся живність, кури і навіть собаки. Повинні ж бути якісь способи зупинити затоплення. Люди залишаться без житла», – бідкається місцеве населення.

Крім того, жителі селища Мангуш повідомили, що у дворі будинку № 10а по вулиці Набережній впав великий горіх. Дерево пошкодило дах і газову трубу. Жителі попросили у представників влади допомоги, щоб його ліквідувати.

За інформацією місцевих ЗМІ, на місця стихійних лих в Маріупольському районі сьогодні виїхав голова Маріупольського районної ради Степан Махсма. Він зазначив, що в селі Кременівка підтоплені будинки, які знаходяться в низині. Орієнтовно, їх затопило з Калінінської греблі села Малоянисоль.

«Дуже багато опадів сьогодні опустилося на землю. Зараз всі громади, зокрема Кальчицька, Сартанська, Микільська, Мангушська та Маріупольська міська рада – всі оперативно борються з цією стихією», – розповів Степан Махсма.

Додамо, що негода в Маріуполі триває вже який тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм.

Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України.

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