В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 14:16 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 14:29 тривога була скасована.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Внаслідок атаки в Білоцерківському та Фастівському районах виникли пожежі.

До слова, російські загарбники атакували дроном Суми. Під удар потрапив один з навчальних закладів міста.