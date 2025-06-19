У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 9:04 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 9:26 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1212-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.