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Вночі Київщину атакували десятки дронів. Як відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вночі Київщину атакували десятки дронів. Як відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів
На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога
фото з відкритих джерел

Цієї ночі на Київщині ефективно відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів дронів з «Чистого неба»

Вночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Внаслідок атаки в Білоцерківському та Фастівському районах виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Київської обласної військової адміністрації

Як повідомляється, цієї ночі на Київщині ефективно відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів дронів з «Чистого неба». На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога.

За даними КОВА, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Згідно з повідомленням, в Білоцерківському районі унаслідок атаки сталося загоряння господарчої споруди. Пожежа ліквідована. 

У Фастівському районі ліквідована пожежа складських приміщень. Пошкоджено шість вантажних автомобілів та ангар.

Нагадаємо, російські терористи вночі спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. 10 з них збили українські захисники. Але є і влучання у двох районах. 

До слова, російсьуі окупанти почали зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах після української спецоперації «Павутина», що відбулася 1 червня. Зазначається, що супутникові знімки, отримані українською організацією Frontelligence Insight від 7 липня демонструють, що на авіабазі Халіно в Курській області російські військові збудували близько 10 укріплених бункерів, укритих шаром ґрунту, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім ангароподібних будівель, що розміщені на пероні. Таку ж інформацію підтверджують зроблені 27 червня супутникові знімки Planet Labs.

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Теги: Київ війна росія дрон обстріл пожежа

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