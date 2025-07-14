Окупанти вдарили по навчальному закладу у Сумах: є поранені

За даними місцевих медіа, на цей час відомо про щонайменше пʼятьох поранених

Російські загарбники атакували дроном Суми. Під удар потрапив один з навчальних закладів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артема Кобзаря.

Внаслідок атаки є поранені. Як зазначають місцеві ЗМІ, на цей час відомо про пʼятьох постраждалих. Також уражено будівлі, зокрема через приліт у навчальному закладі вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Наслідки удару російського безпілотника фото: Кордон. Медіа

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Ворог атакував дроном освітній заклад у Сумах фото: Кордон. Медіа

На місці працюють відповідні служби. Вони з’ясовують деталі та масштаби руйнувань.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала курсанта військового інституту, який виявився російським агентом. Зловмисник мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу. Фігурант підготував російському куратору «звіти», в яких розписав графік перебування курсантів на різних об’єктах.

До слова, російські терористи завдали удару дронами по цивільному транспорту. Вдень 13 липня двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, у той час ворожий дрон атакував чоловіків під час руху. Внаслідок обстрілу один з братів – 57-річний чоловік загинув. Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.