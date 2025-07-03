У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу

Тривога оголошена через загрозу російських дронів

У Києві та низці областей України о 20:00 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих БпЛА.

«Увага! м. Київ! БпЛА у вашому напрямку з півночі. Перебувайте в укриттях!», – наголошують Повітряні сили.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Зауважимо, що раніше у Києві тривога тривала понад дві години.

До слова, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.