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У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Тривога оголошена через загрозу російських дронів

У Києві та низці областей України о 20:00 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих БпЛА.

«Увага! м. Київ! БпЛА у вашому напрямку з півночі. Перебувайте в укриттях!», – наголошують Повітряні сили. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Зауважимо, що раніше у Києві тривога тривала понад дві години.

До слова, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.

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Теги: тривога Київ війна

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