Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже 20 хв

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 11:42 у всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 12:01 було оголошено відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Унаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 24 людини, понад 130 – отримали поранення.

Через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи.