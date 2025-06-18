Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже 20 хв
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 11:42 у всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 12:01 було оголошено відбій.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Унаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 24 людини, понад 130 – отримали поранення.
Через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
До слова, у Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи.
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