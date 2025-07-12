У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях

У Києві та низці областей під вечір 12 липня пролунав звук повітряної тривоги. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 17:24. Напередодні військові інформували, що фіксували ворожі безпілотники у Чернігівській області, а потім вони рухалися курсом на Київську область.

«БпЛА північніше Києва, курс західний», – уточнили військові станом на 17:26.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Херсонській, Кіовоградській, Житомирській областях.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами».