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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту
фото ілюстративне

Окупанти запустили крилаті ракети з Ростовської області

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про пуски крилатих ракет із Ту-95 з Ростовської області.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта) фото 1

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: війна тривога укриття росія окупанти Україна

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