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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: карта
В Україні повітряна тривога
фото ілюстративне

Увага, варто подбати про безпеку!

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Наразі сирени не лунають лише в тимчасово окупованому Криму.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: карта фото 1

За інформацією пабліків, є інформація про зліт винищувачів з полігону в Білорусі.

Нагадаємо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

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