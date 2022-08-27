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В Україні планують відновити ремонт доріг: урядовий законопроект

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні планують відновити ремонт доріг: урядовий законопроект
В Україні планують розпочати аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг
фото з відкритих джерел

Добрий стан шляхів є необхідною умовою для забезпечення оборони

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав урядовий законопроект щодо використання коштів державного дорожнього фонду. Планується відновити ремонт доріг за кошти цього фонду. Про це повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради.

Законопроект №7669 пропонує виключити статтю 38 закону про держбюджет, згідно з якою в поточному році кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

За даними Бюджетного комітету, ця стаття залишається нереалізованою в частині спрямування коштів на оборону у зв’язку з відсутністю механізму.

Крім того, видатки державного бюджету на потреби безпеки і оборони у 2022 році вже збільшено орієнтовно на 807,5 млрд гривень.

Як зазначається в повідомленні, загалом метою законопроекту є фінансове забезпечення виконання необхідних дорожніх робіт, насамперед проведення аварійно-відновних робіт на зруйнованих ділянках доріг і штучних спорудах та утримання автомобільних доріг державного значення в належному технічному стані.

Це «є необхідною умовою для забезпечення оборони і безпеки, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів для здійснення військових перевезень, перевезень, пов’язаних з евакуацією населення і вантажів».

Нагадаємо, у прифронтовій Дніпропетровській області стартували ремонти покриття на дорогах державного значення. Роботи відбуваються в межах експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном.

Теги: дороги ремонт Верховна Рада війна уряд Україна

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