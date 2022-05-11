Увага, водії: на дороги повертається фіксація перевищення швидкості

За перевищення знову будуть приходити штрафи

В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

«На жаль, дорожньо-транспортні пригоди все ще мають місце на українських дорогах, тому безперечно повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах», – заявив Монастирський.

Він також зазначив, що зараз проводиться робота над розширенням кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами, включно з проїздом по смузі громадського транспорту і проїзд на червоне світло.

«Але це в перспективі. Зараз ми повертаємо фіксацію порушення швидкості. Тому закликаю всіх дотримуватися швидкісного режиму, який передбачений на певних ділянках дороги. Штрафні санкції за відповідні правопорушення повертаються», – додав глава МВС.

Нагадаємо, частину автомобільних номерів в Україні змінять.

Читайте також: