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    Увага, водії: на дороги повертається фіксація перевищення швидкості

    МВС планує розширення кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами - Увага, водії: на дороги повертається фіксація перевищення швидкості
    МВС планує розширення кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами
    фото з відкритих джерел

    За перевищення знову будуть приходити штрафи

    В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

    «На жаль, дорожньо-транспортні пригоди все ще мають місце на українських дорогах, тому безперечно повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах», – заявив Монастирський.

    Він також зазначив, що зараз проводиться робота над розширенням кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами, включно з проїздом по смузі громадського транспорту і проїзд на червоне світло.

    «Але це в перспективі. Зараз ми повертаємо фіксацію порушення швидкості. Тому закликаю всіх дотримуватися швидкісного режиму, який передбачений на певних ділянках дороги. Штрафні санкції за відповідні правопорушення повертаються», – додав глава МВС.

    Нагадаємо, частину автомобільних номерів в Україні змінять.

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    Теги: росія МВС окупанти міністр санкції дороги війна Україна робота окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Увага, водії: на дороги повертається фіксація перевищення швидкості